Sassuolo, Ballardini sarà il nuovo allenatore: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO 20:05 - E' fatta per l'arrivo di Ballardini sulla panchina del Sassuolo. Il tecnico ha risolto il proprio contratto con la Cremonese ed è pronto a sposare il progetto neroverde. A lui il compito di centrare l'obiettivo salvezza. Domani le firme. Bigica torna in Primavera.

Momento delicato in casa Sassuolo. L'esordio di Bigica è stato tutt'altro che positivo. Sei gol presi dal Napoli e tecnico già in bilico. La società neroverde sta valutando nuovi profili. Il primo nome sulla lista, come riporta Tuttomercatoweb, è quello dell'ex Lazio Davide Ballardini. Tentativo concreto in queste ore. L'ostacolo è rappresentato dal contratto ancora in essere dell'allenatore con la Cremonese, per i prossimi 18 mesi, ma il Sassuolo proverà a convincerlo. La prima alternativa è Leonardo Semplici.