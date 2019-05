Sassuolo, Carnevali: "Avanti con De Zerbi per la prossima stagione"

Il valzer delle panchine è pronto a prendere il via. Anche la Lazio deve ancora risolvere la questione Inzaghi: la società, in ogni caso, è pronta a proseguire con il tecnico piacentino. Nell'ipotesi in cui l'attuale allenatore biancoceleste dovesse partire, il club capitolino potrebbe mettere nel mirino alcuni nomi. Tra questi, c'è anche quello dell'attuale mister del Sassuolo De Zerbi. L'amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, ha però lasciato in merito alcune dichiarazioni ai microfoni di LaPresse: "Credo che con De Zerbi andremo avanti sicuramente anche per la prossima stagione. Non mi meraviglia il fatto che ci siano già delle società importanti che possano tenerlo sott'occhio".

