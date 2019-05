Lazio, summit Lotito - Inzaghi finito: fumata grigia, la situazione - VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 22.00 - L'incontro tra Lotito e Inzaghi, cominciato intorno alle 19, si è concluso circa un'ora fa. Il presidente biancoceleste ha avanzato la sua proposta di rinnovo, ma il mister laziale continua a prendere tempo. Le parti si sono salutate con un arrivederci: tutto in stand-by, si tornerà a parlare più avanti. Il tecnico vuole pensarci su. Anche perché, l'ultima di campionato sarà pure irrilevante per la classifica laziale, ma avrà un certo rilievo per quella del Milan. L'interesse del club rossonero si è rafforzato nelle ultime ore: sirene che continuano a tentare Inzaghi. Il quale, a questo punto, vuole aspettare che venga definita la classifica, prima di rendere nota la propria decisione: se il Milan dovesse qualificarsi in Champions League, probabilmente riconfermerebbe Gattuso, e per il laziale sfumerebbe la pista rossonera. Dopo quasi due ore di colloquio, dunque, il mister se n'è andato verso le 21:30 senza dare una risposta definitiva, mentre Lotito si è trattenuto nel centro sportivo. Trapelano informazioni anche per quanto riguarda l'assenza di Igli Tare a gran parte dell'incontro: secondo quanto appreso, nel tardo pomeriggio il direttore sportivo si è dedicato a una trattativa di mercato destinata a diventare parecchio calda nelle prossime ore. Le piste sembrerebbero condurre a Wesley, ma sono attesi ulteriori aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 20.05 - Il direttore sportivo Igli Tare è rimasto solo pochi minuti: l'incontro prosegue, ma sono presenti solo Lotito e Inzaghi.

AGGIORNAMENTO ORE 19.45 - Ipotesi confermate: a Formello è iniziato nel pomeriggio il summit Lotito-Tare-Inzaghi. Dopo l'amichevole, anche il direttore sportivo ha raggiunto il centro sportivo per partecipare all'incontro tutt'ora in corso. Il presidente farà la propria proposta di rinnovo, iniziando così a programmare la prossima stagione.

LAZIO, IL FUTURO DI INZAGHI - Poche parole: una previsione con cui Claudio Lotito ha rassicurato i tifosi della Lazio. Inzaghi resta. Al termine dell'amichevole a porte aperte che oggi ha animato il centro sportivo di Formello, non si parla solo di campo. Quando il presidente biancoceleste è andato dalla squadra, dopo la vittoria sul Città Rocca di Papa, le preoccupazioni dei sostenitori biancocelesti sono andate dritte al punto: il mister resta? E Milinkovic? Se alla seconda domanda il numero uno laziale ha preferito soprassedere, alla prima ha risposto positivamente. Un modo per ribadire la propria fiducia nell'incontro che le parti avranno a breve, nel quale verrà discusso il futuro. Lotito vuole convincerlo a restare, i tifosi lo sperano. L'ultima parola, però, spetta a Inzaghi: toccherà a lui decidere se proseguire la sua esperienza in biancoceleste, lasciando inascoltate le sirene che da Milano - sponda rossonera - continuano a farsi sentire.

LOTITO INCONTRA INZAGHI E TARE - Al termine dell'amichevole, dopo essersi intrattenuto con i tifosi in foto e autografi, Lotito è tornato all'interno del centro sportivo. Igli Tare non ha presenziato all'amichevole, ma la sua assenza non è durata molto: dopo il triplice fischio, a Formello è stato avvistato anche il direttore sportivo biancoceleste. Dunque, è molto probabile che il summit in cui il presidente della Lazio proporrà il rinnovo abbia luogo a breve. La giornata deputata a delineare il futuro prossimo della squadra laziale potrebbe essere oggi.

