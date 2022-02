Sassuolo, Carnevali: “Berardi via? Il club deve anche vendere”

Giovanni Carnevali fa il punto sul mercato in uscita del Sassuolo. L'amministratore delegato neroverde, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha spiegato la situazione societaria che ha tanti gioielli che fanno gola ai big club di Serie A. Uno di questi è Domenico Berardi che sembra essere arrivato al culmine della sua esperienza con il Sassuolo: "Nel calcio pensare al futuro è complicato. E' normale che i calciatori nati con noi, i nostri campioni, vorremmo tenerli sempre. Ma fa parte della società: ogni anno qualche giocatore importante viene ceduto per tenere i conti in ordine che per noi è importante".