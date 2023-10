Sassuolo - Lazio, ecco quando partirà la vendita dei tagliandi: data e prezzi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sosta per le nazionali, poi il ritorno della Lazio. La squadra di Sarri tornerà in campo il prossimo 21 ottobre al Mapei Stadium, ospite del Sassuolo. Una trasferta che nasconde insidie, nella quale, oltre ai valori tecnici e tattici, emergerà anche il fondamentale fattore tifo. In questo senso la società neroverde ha reso nota la data e l'orario in cui saranno messi in vendita i tagliandi per il settore ospiti e il rispettivo prezzo.

"Il Sassuolo comunica che la vendita dei biglietti per Sassuolo-Lazio partirà venerdì 13 ottobre alle ore 10:00 - Settore ospiti (Tribuna Nord) 30€. La vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19.00 di venerdì 20 Ottobre":