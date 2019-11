Sassuolo - Lazio, la Var torna in funzione: 20 minuti di blackout al Mapei

AGGIORNAMENTO ORE 15.38 - Problema risolto in sala Var. Dopo 20 minuti di blackout, la tecnologia è tornata in funzione: da adesso in poi Chiffi potrà contare nuovamente sull'aiuto di Banti e Liberti (Avar).

REGGIO EMILIA - Var fuori uso al Mapei Stadium. L'annuncio è arrivato al quarto d'ora del primo tempo della sfida tra Sassuolo e Lazio. Una situazione anomala, in cui l'arbitro non potrà contare sull'aiuto del Video assistant referee. Si sta lavorando per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura nei prossimi minuti. Fino a quel momento Chiffi dovrà fare alla vecchia maniera.