Sassuolo-Lazio, Sarri opera solo tre sostituzioni: “Avevo la sensazione che…”

Solo tre cambi su cinque a disposizione effettuati oggi da Sarri al Mapei Stadium. Due di questi praticamente obbligati viste le condizioni non ottimali di Immobile e Casale. Una sola sostituzione tecnica, quella di Vecino per Cataldi dopo 78 minuti. A spiegare il motivo della scelta ci ha pensato lo stesso Comandante nelle interviste post partita: "Casale non ce la faceva più, aveva i crampi. Ciro ha chiesto subito il cambio, era abbastanza sereno, penso che il problema sia minimo, ma aspettiamo gli esami. Oggi avevo la sensazione che toccando la squadra si potesse far danno, ho tolto solo Cataldi perché sembrava in calo fisico e faticava nello scivolamento".