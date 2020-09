Sconcerti: "L'esame di Pirlo è una vergogna. Come può crescere il calcio?"

Pirlo della Juventus e Italiano dello Spezia sono solo due delle molte persone che hanno sostenuto l'esame a Coverciano per diventare, a tutti gli effetti, degli allenatori. Mario Sconcerti, noto giornalista italiano, ha deciso di fare il punto della situazione a riguardo ai microfoni di calciomercato.com. Il suo punto di vista è piuttosto chiaro: "Che razza di università è quella di Coverciano che chiede come tesi allo studente cosa vorrà fare da grande? Come può crescere il calcio se questo è l’esame finale per diventare allenatori? Posso dire che è una piccola vergogna? Per Pirlo, Ulivieri e per tutti gli altri allenatori?". Sconcerti ha proseguito dicendo che l'esame da allenatori che si tiene a Coverciano è simile a un tema delle elementari in cui lo studente deve raccontare se stesso e la sua famiglia.

