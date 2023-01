Scontri tifosi Roma e Napoli, trasferte vietate: ma spunta il caso Salernitana

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

E' intervenuto con durezza il ministro Piantedosi sulle tifoserie di Roma e Napoli, colpevoli di essersi scontrate lo scorso 8 gennaio nel mezzo dell'autostrada A1, all'altezza dell'autogrill Badia al Pino di Arezzo. Nella giornata di ieri, infatti, è stato firmato un decreto legge che vieta ai sostenitori residenti nelle città di seguire le due compagini in trasferta per i prossimi due mesi. Una decisione che penalizzerà anche le squadre, costrette a giocare fuori casa senza il sostegno dei propri tifosi. Se per i romanisti il divieto avrà inizio il 22 gennaio contro lo Spezia, per i napoletani dovrebbe averlo il 21 dello stesso mese contro la Salernitana: ma questa partita è già destinata a diventare un caso.

Sono molti, infatti, i tifosi del Napoli che vivono e hanno la residenza nella città di Salerno e che, quindi, nonostante il divieto potranno seguire il club partenopeo anche in trasferta. Ad aggravare maggiormente la situazione sarebbe la decisione del club granata, come prevedibile, di chiudere il settore ospiti: rischiando così che salernitani e napoletani, due tifoserie tutt'altro che amiche, assistano alla partita in stretto contatto. L'idea della Questura per evitare ulteriori problemi sarebbe quella, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, di creare due zone cuscinetto in Tribuna e nei Distinti, lato Curva Nord, dove far defluire i tifosi napoletani ed evitare scontri. Resterebbe da risolvere il problema esterno allo Stadio dove, un incremento della sicurezza, potrebbe essere sufficiente a evitare guai.