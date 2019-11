Scudetto 1915, l'avv. Mignogna: “Crisi Lega? Gravina non ne sarà disturbato…”

L’avvocato Mignogna, promotore della rivendicazione per l’assegnazione dello Scudetto 1915 alla Lazio in ex aequo con il Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Il legale si è espresso sulla crisi che sta attraversando la Lega e le conseguenze che questo potrebbe avere nell’iter relativo al titolo biancoceleste: “Nonostante la crisi della Lega non sono preoccupato. Gravina ha dimostrato di saper tenere la barra dritta e non verrà disturbato dagli attuali problemi della Lega Serie A. La situazione della Lazio è ben chiara, non ci sarà bisogno di rianalizzare le carte. Peraltro non ci sarebbe un collegamento diretto tra l’assegnazione degli Scudetti anteguerra e le dimissioni del Presidente di Lega, ma in passato abbiamo comunque visto che le crisi istituzionali hanno ridisegnato il calendario delle priorità. Ritengo comunque che già nel Consiglio di Lega Serie A del prossimo 2 dicembre la crisi potrà essere fatta rientrare sui binari, come richiesto espressamente anche da Gravina, ma in ogni caso credo che il Presidente Federale possa farsi garante del rispetto di una tempistica ragionevole. L’assegnazione dello Scudetto 1915 a Lazio e Genoa metterebbe a riparo, paradossalmente, anche i Grifoni stessi che a prescindere dalla nostra rivendicazione potrebbero avere un riconoscimento nei fatti e nel diritto di un titolo finora assegnato senza un atto ufficiale, decisione che potrebbe essere attaccabile da parti terze. Il Genoa metterebbe in cassaforte l’ufficialità che ancora gli manca”.

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "La sfuriata? Un bel richiamo, la squadra è concentrata"

Lazio, il club ricorda la prima vittoria in trasferta contro il Sassuolo - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE