Scudetto Lazio, Stankovic: "Squadra di fenomeni, Dio tifò per noi!"

A vent'anni dallo storico scudetto della Lazio, l'ex centrocampista biancoceleste, Dejan Stankovic, ha raccontato come ha vissuto quel giorno storico all'Olimpico ai microfoni di gianlucadimarzio.com: "Ansia, tensione, adrenalina. A fine partita 90mila persone si fermarono per un’ora. Io ero nello spogliatoio, accanto alla tv, così teso da non riuscire ad andare in bagno. Rimasi in un angolino, e sudavo. Persi 3 chili. A Roma c’era il sole, a Perugia il diluvio universale, poi all’improvviso un ragazzo entrò nello spogliatoio e urlò dalla gioia, in lacrime, come se fosse una liberazione. Non ricordo neanche chi abbracciai per primo. Eravamo Campioni d’Italia”. Poi, richiamando lo storico titolo del Mundo Deportivo, Deki confessa: “Perché quel giorno, lassù, qualcuno ha tifato Lazio, ci ha aiutato buttando acqua su Perugia, era destino vincessimo noi. Eravamo una squadra di fenomeni. Avremmo potuto vincere tutto, lo dico sempre”. Ma questo anche grazie ad Eriksson: “Un secondo padre. Mi ha insegnato tutto. Stesso discorso per Mancini o Mihajlovic, guerriero come me”. E poi un desiderio: "Mi piacerebbe allenare la Lazio, ma ora mi tengo stretta la Stella Rossa. Poi in futuro chissà…”.