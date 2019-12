Scudetto, Mentana dopo Lazio - Juventus: "Stai a vedere che..." - FOTO

Il giorno degli elogi per la Lazio, che strapazza la Juventus e si porta a soli tre punti dai bianconeri. La prima posizione dell'Inter è distante cinque punti, e in tanti dopo la vittoria di ieri inseriscono anche la Lazio nella corsa per lo Scudetto. Enrico Mentana la pensa alla stessa maniera e su Facebook ha postato un articolo, che include i biancocelesti nella lotta, aggiungendo: "Stai a vedere che...". Per la sua fede interista Mentana avrebbe dovuto esultare per la sconfitta della Juventus e invece questa Lazio fa paura a tutti.

