Seedorf, botta e risposta con Totti su Euro2000: "Cucchiaio? Non hai portato a casa nulla" - VD

Non si è fatta attendere la risposta di Clarence Seedorf allo sfottò di Francesco Totti di questa mattina. L'ex capitano della Roma ha ricordato il suo cucchiaio contro l'Olanda nella semifinale degli Europei del 2000 ma Seedorf gli ha ricordato che, in fin dei conti, quella sua giocata non ha portato a nulla: "Pensavo fossi più simpatico di così. Però poi alla fine non è che hai portato a casa chissà che con quel cucchiaino...". L'Italia infatti, pur battendo gli Orange, persero il torneo in finale contro la Francia.