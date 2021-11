Serbia, Vanja Milinkovic e la qualificazione con Sergej: "Ci ha reso strafelici"

"E’ stata una settimana bellissima per me: prima convocazione in Nazionale, esordio e qualificazione al Mondiale...". Vanja Milinkovic ha raccontato a Torino Channel la settimana da sogno vissuta in Nazionale insieme al fratello Sergej. Il centrocampista della Lazio e il portiere del Toro hanno staccato il pass per Qatar 2022 a discapito del Portogallo di CR7. L'estremo difensore ha detto sulla partita e sul percorso dell'Italia: "Vincere a Lisbona contro un Portogallo fortissimo e andare direttamente in Qatar è stata una grande impresa, ci ha reso strafelici. Italia? Con la squadra che ha, ce la farà ad andare ai Mondiali senza difficoltà".

PRECISIONE NEI PIEDI - "Io sono un destro naturale, però anche col sinistro, quand’è il caso, riesco a essere preciso. In realtà sarei pronto a giocare in qualsiasi zona del campo, se l’allenatore me lo chiedesse. E’ importante avere continuità di impiego, e poi bisogna lavorare in allenamento. Tanto".