Serie A 2020-21, il calendario: ecco quando ci sarà il sorteggio

La Serie A 2020-21 partirà nel weekend del 19 e 20 settembre. Prima del ritorno in campo però l'attenzione dei tifosi è rivolta alla stipula del calendario. Martedì 1 settembre la Lega, tramite il proprio sito e i canali social, comunicherà la composizione delle 38 giornate della stagione 2020-21. Non ci sarà la classica cerimonia nella sede Sky di Milano Rogoredo alla quale ogni anno partecipano i presidenti o i dirigenti più importanti delle 20 squadre del massimo campionato. L'emergenza Covid è la motivazione principale di tale assenza, ma anche i rapporti non idilliaci dei club con la pay tv per la questione diritti televisivi ha giocato la sua parte.

