Serie A, accordo a un passo tra Figc e Lega calcio per allungare le liste: i dettagli

Potrebbe esserci una svolta significativa in Serie A. Per far fronte all'emergenza Covid che sta colpendo molti club della massima serie, Genoa su tutti, la Figc e la Lega calcio sarebbero vicinissime ad approvare l'allargamento delle attuali liste degli over 22, portandole da 17 a 20 elementi. Questo aiuterebbe i club più colpiti ad inserire quindi più giocatori e mettere meno a rischio i match da disputare. Il via libera dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Italia, Lazzari: "Darò il massimo con la Lazio per conquistare la Nazionale"

Italia, Lazzari al top in Nazionale: la sua gioia sui social - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE