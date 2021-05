Serie A, al via l’ultima giornata: il programma completo

Ultima curva, ultimi novanta minuti e ultime emozioni della Serie A 202/21. Il campionato italiano sta per chiudersi, manca solo la 38ª giornata. Il turno inizia questa sera con tre match in programma: Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma. Tutte le altre nella giornata di domenica, dall'Inter già campione a Napoli, Milan e Juve che si giocano il posto Champions. In contemporanea anche Sassuolo-Lazio e Spezia-Roma. Di seguito il programma completo.

Sabato 22 maggio

ore 20:45

Sampdoria Parma

Crotone Fiorentina

Cagliari Genoa

Domenica 23 maggio

Ore 18:30

Inter Udinese

Ore 20:45

Sassuolo Lazio

Spezia Roma

Napoli Verona

Bologna Juventus

Atalanta Milan

Torino Benevento