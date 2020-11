Serie A, arriva il no del Governo ai 600 milioni richiesti dalla Lega

No ai 600 milioni di euro chiesti dalla Lega Serie A. Il Governo, riporta 'Milano & Finanza', avrebbe rifiutato la richiesta del massimo campionato italiano relativa all'indennità di 600 milioni di euro per superare questo momento particolarmnete delicato. Lo stesso presidente Dal Pino aveva sottolineato il periodo complicato: "Il calcio è vicino al disastro economico finanziario". I club di Serie A sostengono che la chiusura degli stadi e la sospensione dei campionato durante il lockdown abbiano prodotto danni ingenti, che hanno portato le società sull'orlo dell'insolvenza. Con la seconda ondata, poi, ai vecchi problemi economici se ne stanno aggiungendo di nuovi. Ma per Governo, al momento, questa non è considerata una priorità. Arrivato il no anche sulla richiesta di rimandare il versamento dell'Irpef sugli ingaggi dei giocatori.

