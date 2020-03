Serie A, assemblea terminata: le richieste dei club al governo

Terminata da poco l'Assemblea della Lega Serie A, che si è svolta in data odierna attraverso una videoconferenza. Tanti gli argomenti discussi, le società hanno infine redatto un documento che raccoglie i diversi punti critici. Il tutto sarà girato poi entro stasera al presidente della FIGC Gabriele Gravina, che lo discuterà prima con il Coni, poi con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Situazione di estrema difficoltà per il calcio, tanto che, come riporta Sky Sport, i club hanno stimato una perdita economica di 720 milioni di euro. A pesare sulla cifra sono botteghino, diritti televisivi e Merchandising. Sono stati stabiliti sei punti, volti a chiedere sostegno al governo. Si richiedono soprattutto: misure economiche per sostenere il costo del lavoro; diverso piano di ammortamento; nuove forme di finanziamento, come scommesse sportive; diversa organizzazione della vendita dei diritti sportivi; misure utili per incentivare la costruzione di nuove infrastrutture.

