Serie A, avanti con la 31° giornata: oggi in campo due big match e la Roma

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prosegue la 31° giornata di Serie A dopo il successo della Lazio maturato contro il Sassuolo e la vittoria del Torino in casa della Salernitana. Il secondo turno oggi si apre con il derby dell'Arno in programma alle 12:30. Segue nel primo pomeriggio il big match Atalanta - Napoli alle 15:00 in contemporanea con Udinese - Cagliari. Infine la Roma di Mourinho sfiderà la Sampdoria in trasferta, mentre a chiudere la serata sarà il derby d'italia alle 20:45. Di seguito il programma completo.

Domenica 3 aprile, 31° giornata di Serie A TIM

Fiorentina - Empoli alle 12:30 su DAZN/Sky

Atalanta - Napoli alle 15:00 su DAZN

Udinese - Cagliari alle 15:00 su DAZN

Sampdoria - Roma alle 18:00 su DAZN

Juventus - Inter alle 20:45 DAZN