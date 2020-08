Serie A, cambiano luogo e date del calciomercato: apertura ufficiale a Rimini

È terminata da pochi giorni la Serie A più lunga della storia che si è protratta fino ai primi di agosto. Ora toccherà alle coppe europee per poi riprendere subito con la nuova stagione. Tra la fine delle coppe e l’inizio del nuovo campionato ci sarà la consueta sessione di calciomercato che quest’anno è stata spostata da Milano al Grand Hotel di Rimini, dove si terrà la cerimonia di apertura il 1º settembre 2020. Il calciomercato italiano, stravolto dalla pandemia di coronavirus, si concluderà il 5 ottobre 2020. Per quanto riguarda la sessione invernale avrà inizio il 4 gennaio 2021 per terminare il 1º febbraio 2021.

