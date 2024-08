Serie A, Capello severo: "Lazio non attrezzata, la vedo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo Arrigo Sacchi, anche Fabio Capello ha parlato del campionato di Serie A a La Gazzetta dello Sport. L'ex tecnico ha confermato il favore dei pronostici con cui parte l'inter, non escludendo un "ribaltone" del Milan, a suo parere la squadra che può accorciare i tempi per tornare a vincere. Particolarmente severo, invece, il suo pensiero sulle due romane. Chiamato a sbilanciarsi sulla possibilità che possano rientrare nella lotta Champions, Capello ha spiegato: "Le vedo staccate e non attrezzate per il vertice. Sono due squadre in costruzione, un banco di prova per De Rossi e anche per Baroni".

