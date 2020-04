Serie A, Casini: "Se la Juve vuole lo Scudetto, dovrà vincerlo sul campo"

I senatori Casini e Fedeli hanno diretto al Ministro dello Sport Spadafora, un'interpellanza in merito all'assegnazione dei titoli nazionali, dopo lo stop definitivo di alcuni sport, come Rugby, Basket e infine anche la Pallavolo, che hanno deciso di fermarsi. Questo interrogativo non riguarderebbe però il calcio, che ha deciso di continuare. La spiegazione arriva direttamente da Pier Ferdinando Casini, intervenuto su Radio1: "È una proposta che si riferisce a quei movimenti sportivi che hanno deciso di fermare i propri campionati, quindi volley, basket, rugby maschile. Tra questi non c'è il calcio, i cui organismi, sia nazionali che internazionali, hanno già deciso di concludere la stagione sportiva. Perciò vinca il migliore e se la Juventus - ha chiosato Casini, noto riamente tifoso del Bologna - vuole rivincere lo scudetto lo dovrà fare sul campo".

