Serie A, chi sarà il giocatore del mese? Un biancoceleste tra i candidati - FOTO

Si sta per concludere il mese di Settembre, la Serie A tramite i canali social ufficiali ha deciso di lanciare un sondaggio per eleggere il giocatore del mese. Quattro sono i candidati e tra questi, c’è un biancoceleste. Protagonista dell’ultima sfida contro la Cremonese e non solo, si tratta di Sergej Milinkovic Savic. Uomo di fiducia di Sarri e di Ciro Immobile, l’alchimia in campo tra i due ne è la prova. Il serbo nel corso degli anni è diventato un punto fermo per la Lazio, ogni anno che passa non fa che confermare quanto sia prezioso per la squadra e la società. A concorrere con il centrocampista ci sono: Becao, Demiral, Theo Hernandez e Kim Min Jae.

Vota il tuo @EASPORTSFIFA "Player Of The Month" di Settembre tra i 5 nominati selezionati tramite i dati ufficiali #SerieATIM ! @EA_FIFA_Italia — Lega Serie A (@SerieA) September 21, 2022

