Serie A, Ciro Immobile è il migliore italiano della tredicesima giornata

"Un gol degno del premio che ha ricevuto". Così Lele Adani in telecronaca ha commentato il gol di Immobile contro il Napoli riferendosi alla Scarpa d'Oro. Vista la grande prestazione messa in mostra ieri sera, il bomber biancoceleste è stato votato come miglior calciatore italiano della tredicesima giornata di Serie A. La notizia arriva direttamente dal sito ufficiale della FIGC. Una rete di testa sensazionale a sbloccare il match e una prova da leader e trascinatore hanno contribuito ad assegnare a Ciro questo premio meritato.

