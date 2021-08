Serie A, classifica assist completa: in due in testa

SERIE A CLASSIFICA ASSIST - La Serie A è tornata. La seconda giornata è iniziata e già si sono visti gol ed emozioni, ma non solo. Anche gli assist non sono stati meno spettacolari. In vetta ci sono Nicolò Barella e Tammy Abraham a quota due. Alle loro spalle in tanti sono a quota uno compresi Felipe Anderson e Sergej Milinkovic Savic, protagonisti nella vittoria della Lazio sul campo dell'Empoli. Ricordiamo che questa che segue è la classifica ufficiale della Lega di Serie A. Ecco la graduatoria:

2 assist: N. Barella (Inter), T. Abraham (Chelsea)

1 assist: M. Pasalic (Atalanta), R. Orsolini (Bologna), N. Sansone (Bologna), J. Schouten (Bologna), R. Marin (Cagliari), N. Bajrami (Empoli), E. Pulgar (Fiorentina), H. Calhanoglu (Inter), M. Darmian (Inter), E. Dzeko (Inter), A. Vidal (Inter) R. Betancur (Juventus), P. Dybala (Juventus), Felipe Anderson (Lazio), S. Milinkovic Savic (Lazio), D. Calabria (Milan), E. Shomurodov (Roma), J. Boga (Sassuolo), F. Caputo (Sassuolo), F. Djuricic (Sassuolo), K. Amian (Spezia), D. Verda (Spezia), N. Molina (Udinese), J. Stryger Larsen (Udinese), D. Lazovic (Verona)