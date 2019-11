Serie A, classifica assist: Luis Alberto in vetta, Immobile secondo

SERIE A CLASSIFICA ASSIST - La classifica degli assist della Serie A si colora sempre più di biancoceleste. Luis Alberto continua a vivere un momento d'oro ed è sempre in vetta alla speciale graduatoria. Lo spagnolo non solo ha confermato la leadership solitaria, ma ha anche allungato sulla concorrenza. Il passaggio vincente per Correa è l'ottavo di questo inizio di stagione. Numeri stupefacenti per il numero dieci sempre più trascinatore della squadra di Inzaghi. Alle sue spalle resta a cinque Dejan Kulusevski che adesso è in ottima compagnia. Ciro Immobile, infatti, agguanta il secondo posto grazie al quinto passaggio vincente stagionale, quello per El Tucu. Ai piedi del podio, però, c'è ancora spazio per giocatori con l'aquila sul petto. Sergej Milinkovic Savic ha fornito quattro cioccolatini ai propri compagni. Il serbo è in buona compagnia visto che appaiati ci sono anche Callejon, Duncan, Ghiglione, Gomez, Insigne e Pellegrini. Una classifica corta e avvincente come questo imprevedibile campionato. Di seguito la top ten e gli altri assist dei calciatori dei capitolini:

1) 8 assist: Luis Alberto (Lazio).

2) 5 assist: D. Kulusevski (Parma), C. Immobile (Lazio).

4) 4 assist: J. Callejon (Napoli), A. Duncan (Sassuolo), P. Ghiglione (Genoa), A. Gomez (Atalanta), L. Insigne (Napoli), S. Milinkovic-Savic (Lazio), L. Pellegrini (Roma).

38) 1 assist: M. Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), J. Lukaku (Lazio), S. Lulic (Lazio), F. Acerbi (Lazio).

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

