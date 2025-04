Serie A, classifica marcatori aggiornata: ancora Kean, Thuram torna al gol

TUTTOmercatoWEB.com

Si è conclusa la trentunesima giornata di Serie A. Le squadre in corsa per l’Europa pareggiano e ne approfitta la Lazio, la quale batte l’Atalanta a Bergamo e restringe ancor di più una classifica corta già di suo. Per quanto riguarda la classifica marcatori, Kean continua a segnare, Thuram orna al gol e spera di poter inseguire Retegui, il quale è a cinque lunghezze di distanza ma la sua squadra è in crisi. Di seguito la lista aggiornata:

M. RETEGUI 22

M. KEAN 17

M. THURAM 14

A. LOOKMAN 13

L. MARTINEZ 11

R. ORSOLINI 11

A. DOVBYK 11

L. LUCCA 10

N. KRSTOVIC 10

R. LUKAKU 10

T. CASTELLANOS 9

D. VLAHOVIC 9

C. PULISIC 9

T. REIJNDERS 9

S. ESPOSITO 8

A. PINAMONTI 8

M. ZACCAGNI 8

C. ADAMS 8

F. THAUVIN 8

R. PICCOLI 7

D. NDOYE 7

B. DIA 7

S. CASTRO 7

C. TENGSTEDT 6

A. DIAO 6

J. POHJANPALO 6

P. CUTRONE 6

N. PAZ 6

P. DYBALA 6

J. ODGAARD 6

A. ANGUISSA 6

S. MCTOMINAY 6

A. GUDMUNDSSON 6

D. DUMFRIES 6

A. BONNY 6

PEDRO 6

A. SAELEMAEKERS 6

C. DE KETELAERE 5

K. YILDIZ 5

K. KVARATSKHELIA 5

D. MOTA 5

R. KOLO MUANI 5

D. FRATTESI 5

A. MORATA 5

T. WEAH 5

D. MOSQUERA 5

N. ZORTEA 5

L. COLOMBO 5

H. CALHANOGLU 5

R. LEAO 5

F. DIMARCO 5

S. PIEROTTI 4

E. ELMAS 4

D. ZAPPACOSTA 4

M. DJURIC 4

E. DEL PRATO 4

H. NICOLUSSI CAVIGLIA 4

L. BELTRAN 4

R. GOSENS 4

D. MAN 4

G. ISAKSEN 4

S. SOHM 4

N. VLASIC 4

A. MARUSIC 4

G. RASPADORI 4

M. DE ROON 4

R. MARIN 3

F. CONCEICAO 3

D. CATALDI 3

J. EKKELENKAMP 3

G. FABBIAN 3

P. DORGU 3

G. DI LORENZO 3

S. EL SHAARAWY 3

S. MBANGULA 3

T. HERNANDEZ 3

N. BARELLA 3

HERNANI 3

Y. ADLI 3

D. ZAPATA 3

F. MIRETTI 3

T. MORENTE 3

F. DELE-BASHIRU 3

N. VIOLA 3

M. BRESCIANINI 3

B. DOMINGUEZ 3

M. POLITANO 3

A. SARR 3

D. MALDINI 3

K. THURAM 3

C. AUGUSTO 3

G. STREFEZZA 3

M. CANCELLIERI 3

M. SOULE 3

M. ARNAUTOVIC 3

G. GINEITIS 3

K. DE WINTER 3

M. DARMIAN 3

S. CHUKWUEZE 3

T. ABRAHAM 3

M. FRENDRUP 2

L. SAMARDZIC 2

A. COLPANI 2

A. SANABRIA 2

S. COCO 2

T. POBEGA 2

L. CACACE 2

P. PELLEGRI 2

G. KYRIAKOPOULOS 2

N. PISILLI 2

P. ZIELINSKI 2

M. PASALIC 2

A. BELOTTI 2

W. MCKENNIE 2

M. KONE 2

M. ELLERTSSON 2

G. GAETANO 2

K. DAVIS 2

L. PELLEGRINI 2

T. NOSLIN 2

C. GYTKJAER 2

N. ZANIOLO 2

E. GYASI 2

EDERSON 2

M. PELLEGRINO 2

N. SAVONA 2

S. LOVRIC 2

G. ZAPPA 2

J. VASQUEZ 2

A. CAMBIASO 2

I. BRAVO 2

E. SHOMURODOV 2

S. DE VRIJ 2

ANGELINO 2

J. TCHATCHOUA 2

T. KOOPMEINERS 2

Z. LUVUMBO 2

D. NERES 2

L. DA CUNHA 2

M. CORNET 2

L. JOVIC 2

T. DALLINGA 2

E. VALERI 2

S. BIRINDELLI 2

S. GIMENEZ 2

S. GIGOT 2

G. CAPRARI 2

R. MANDRAGORA 2

J. IKONE 2

K. BALDE 1

A. GRASSI 1

E. HOLM 1

P. KALULU 1

N. CAMBIAGHI 1

S. LUPERTO 1

C. KOUAME 1

M. DE SCIGLIO 1

A. BERNEDE 1

F. ZAMPANO 1

P. MASINI 1

A. IZZO 1

T. DOUVIKAS 1

A. ROMAGNOLI 1

P. BILLING 1

B. CRISTANTE 1

C. CASADEI 1

O. DUDA 1

M. PAYERO 1

Y. ENGELHARDT 1

S. SENSI 1

L. FERGUSON 1

A. HAJ 1

A. OBERT 1

M. TAREMI 1

A. ZANOLI 1

O. SOLET 1

N. GONZALEZ 1

L. PAVOLETTI 1

F. BASCHIROTTO 1

M. BADELJ 1

L. SPINAZZOLA 1

A. ZERBIN 1

A. BERNABE 1

G. MARIPAN 1

L. DE SILVESTRI 1

M. VOJVODA 1

I. TOURE 1

D. COPPOLA 1

M. SVERKO 1

J. ONDREJKA 1

A. MASINA 1

B. DJIMSITI 1

L. VALENTI 1

C. EKUBAN 1

A. HARROUI 1

S. RICCI 1

H. MKHITARYAN 1

P. CIURRIA 1

J. IDZES 1

A. BASTONI 1

G. MAGNANI 1

P. PEREIRA 1

G. ORISTANIO 1

A. GABRIELLONI 1

L. PAREDES 1

G. BUSIO 1

G. MANCINI 1

R. SOTTIL 1

M. LAMBOURDE 1

M. LOCATELLI 1

M. GABBIA 1

M. GILA 1

L. RANIERI 1

H. KAMARA 1

S. ILING 1

K. URBANSKI 1

A. FADERA 1

E. BOVE 1

A. HAINAUT 1

F. PARISI 1

J. MESSIAS 1

L. MAZZITELLI 1

D. ROCHA LIVRAMENTO 1

F. COMAN 1

G. LEONI 1

F. GATTI 1

A. BIANCO 1

M. ANDERSEN 1

A. BUONGIORNO 1

J. EKHATOR 1

J. ZEMURA 1

A. NIJE 1

Y. FOFANA 1

L. GIANNETTI 1

A. RRAHMANI 1

G. KASTANOS 1

G. PATRIC 1

S. PAVLOVIC 1

A. VOGLIACCO 1

J. CORREA 1

P. ALMQVIST 1

T. BALDANZI 1

C. BIRAGHI 1

BRENNER 1

I. ILIC 1

S. SERDAR 1

Y. BISSECK 1

M. VECINO 1

J. BIJOL 1

L. MARTINEZ QUARTA 1

N. OKAFOR 1

G. SIMEONE 1

J. PALOMINO 1

C. KABASELE 1

M. GUENDOUZI 1

G. KASTANOS 1

K. LINETTY 1

D. LAZOVIC 1

J. KARLSSON 1

M. SVOBODA 1

L. TCHAOUNA 1

G. CHARPENTIER 1

A. REBIC 1