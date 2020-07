Serie A, classifica marcatori: Cristiano Ronaldo avvicina Immobile

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Ciro Immobile è stato costretto a guardare Lazio- Milan da spettatore. Il bomber della Lazio ha saltato la sfida per squalifica dopo il giallo rimediato a Torino. Il numero 17 non ha potuto incrementare il proprio bottino in campionato rimanendo fermo a 29 gol. Alle sue spalle risale Cristiano Ronaldo che, grazie al gol su punizione segnato ai granata, è salito a 25, a sole quattro lunghezze dal centravanti biancoceleste. Lukaku è terzo a 19, seguito da Joao Pedro. La punta di Torre Annunziata insegue il record di 36 gol stabilito da Higuain nel 2015/16 e spera di poterlo eguagliare e superare nelle giornate che mancano alla fine della stagione. Di seguito, ecco la top ten della classifica marcatori del campionato e gli altri marcatori dei biancocelesti.

1) C. Immobile (Lazio) 29 gol

2) C. Ronaldo (Juventus) 25 gol

3) R. Lukaku (Inter) 19 gol

4) Joao Pedro (Cagliari) 17 gol

5) J. Ilicic (Atalanta) 15 gol

5) L. Muriel (Atalanta) 15 gol

5) F. Caputo (Sassuolo) 15 gol

8) E. Dzeko (Roma) 14 gol

8) D. Zapata (Atalanta) 14 gol

10) A. Belotti (Torino) 13 gol

11) L. Martinez (Inter) 12 gol

11) A. Petagna (SPAL) 12 gol

13) A. Cornelius (Parma) 11 gol

13) D. Berardi (Sassuolo) 11 gol

13) M. Mancosu (Lecce) 11 gol

13) P. Dybala (Juventus) 11 gol

13) J. Boga (Sassuolo) 11 gol

8 gol: F. Caicedo (Lazio)

7 gol: J. Correa (Lazio)

5 gol: Luis Alberto (Lazio), S. Milinkovic-Savic (Lazio)

2 gol: F. Acerbi (Lazio), A. Marusic (Lazio)

1 gol: B. Adekanye (Lazio), Bastos (Lazio), D. Cataldi (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), S. Radu (Lazio), M. Parolo (Lazio)

