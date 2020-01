Serie A, classifica marcatori: Immobile da capogiro

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Altri tre gol, gli ennesimi, per consolidare il proprio posto sul trono dei cannonieri della Serie A. Ciro Immobile ha colpito ancora, decisivo nel 5-1 con il quale la Lazio ha steso la Sampdoria, centrando l'undicesima vittoria consecutiva. Adesso sono ben 23 i gol in campionato, allungando sempre di più (se mai ce ne fosse bisogno) su Cristiano Ronaldo, Lukaku e Joao Pedro. Nona realizzazione stagionale, invece, per Domenico Berardi che aggancia Ilicic e Belotti al settimo posto. Di seguito, ecco la top ten della classifica marcatori del campionato.

1) C. Immobile (Lazio) 23

2) R. Lukaku (Inter) 14

2) C. Ronaldo (Juventus) 14

4) Joao Pedro (Cagliari) 11

5) L. Martinez (Inter) 10

5) L. Muriel (Atalanta) 10

7) A. Belotti (Torino) 9

7) D. Berardi (Sassuolo) 9

7) J. Ilicic (Atalanta) 9

10) F. Caputo (Sassuolo) 8

6 gol: J. Correa (Lazio)

5 gol: F. Caicedo (Lazio)

3 gol: Luis Alberto (Lazio), S. Milinkovic-Savic (Lazio)

1 gol: F. Acerbi (Lazio), Bastos (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), A. Marusic (Lazio), S. Radu (Lazio)

