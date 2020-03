Serie A, classifica marcatori: Immobile in vetta, Ronaldo e Lukaku fermi

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Si prende una pausa dal gol Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, dopo essere andato in gol contro il Genoa, non timbra il cartellino contro il Bologna ma mantiene la leadership indiscussa della classifica marcatori con 27 reti. Alle spalle del centravanti di Torre Annunziata ci sono Cristiano Ronaldo (21) e Romelu Lukaku (17), che avrebbero dovuto scontrarsi nel derby d'Italia rinviato però causa emergenza coronavirus. Segue il duo Joao Pedro-Ilicic a quota 14. Chiudono la lista dei calciatori in doppia cifra Lautaro Martinez, Caputo e Petagna. Felipe Caicedo avvicina la top ten e la doppia cifra con i suoi 8 gol in campionato. Di seguito, ecco la top ten della classifica marcatori del campionato e gli altri marcatori dei biancocelesti.

1) C. Immobile (Lazio) 27

2) C. Ronaldo (Juventus) 21

3) R. Lukaku (Inter) 17

4) J. Ilicic (Atalanta) 14

4) Joao Pedro (Cagliari) 14

6) E. Dzeko (Roma) 12

6) L. Muriel (Atalanta) 12

8) F. Caputo (Sassuolo) 11

8) L. Martinez (Inter) 11

10) A. Petagna (SPAL) 10

8 gol: F. Caicedo (Lazio)

7 gol: J. Correa (Lazio)

4 gol: Luis Alberto (Lazio), S. Milinkovic-Savic (Lazio)

2 gol: F. Acerbi (Lazio), A. Marusic (Lazio)

1 gol: B. Adekanye (Lazio), Bastos (Lazio), D. Cataldi (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), S. Radu (Lazio)

