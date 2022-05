Serie A, classifiche a confronto: boom Fiorentina, Inter e Lazio in negativo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca davvero poco al finale di stagione della Serie A. In vetta alla classifica a oramai 3 giornate dal termine, la lotta Scudetto resta ancora una questione aperta fra Milan e Inter, con i rossoneri con due punti in più rispetto alla squadra di Simone Inzaghi. Mettendo la classifica a confronto con la 35° giornata della scorsa stagione il Milan si trova con +5 punti in più, situazione totalmente diversa per l'Inter con 10 punti in meno. Il Napoli e la Juventus sono invece le uniche squadre ad aver eguagliato quanto fatto l'anno scorso. Per le romane, Lazio e Roma sono attualmente entrambe a quota 59 punti ma i biancocelesti rispetto alla scorsa stagione sono a -6 mentre la squadra di Mourinho a +1. La squadra che ha sorpreso maggiormente resta la Fiorentina nonostante le ultime 3 sconfitte consecutive, +18. Infine, l'Atalanta dopo il pareggio maturato ieri con la Salernitana, è a -16 rispetto ad un anno fa.

Milan 77 (+5)

Inter 75 (-10)

Napoli 70 (=)

Juventus 69 (=)

Roma 59 (+1)

Lazio 59 (-6)

Fiorentina 56 (+18)

Atalanta 56 (-16)

Verona 52 (+9)

Torino 47 (+11)

Sassuolo 46 (-10)

Udinese 43 (+3)

Bologna 43 (+3)

Empoli 37 (in Serie B)

Sampdoria 33 (-12)

Spezia 33 (-1)

Cagliari 28 (-7)

*Salernitana 26 (in Serie B)

Genoa 25 (-11)

*Venezia 22 (in Serie B)

*una partita in meno