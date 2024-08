Serie A, classifiche a confronto: saldo positivo per la Lazio

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi si chiude la seconda giornata di campionato con le ultime due gare. Dando uno sguardo d'insieme possiamo valutare l'andamento delle big. dopo 180' minuti, rispetto a dodici mesi fa. La Lazio, dopo le prime due giornate ha già fatto meglio dell'anno scorso, quando dopo due turni aveva conquistato zero punti.

Per quel che riguarda le altre big, in deficit l'Inter e Fiorentina con -2 e il Milan con - 5. Invariate la Roma, l'Atalanta e il Bologna. La Juve sarà impegnata questa sera contro il Verona e in caso di vittoria sarà prima in solitaria.