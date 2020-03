Serie A, Colomba: "Per lo scudetto tutte alla pari. Lazio spinta dall'entusiasmo"

La Serie A riapre i battenti, almeno in parte, fra tanti dubbi e situazioni da risolvere. Per parlare della lotta scudetto, ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Franco Colomba: "È ancora tutto in gioco, non vedo grandi differenze tra le contendenti. Di sicuro la Lazio è sulle ali dell'entusiasmo, l'Inter è solida, la Juventus appare in difficoltà ma sa sempre ritrovarsi".

Tognazzi: "La Lazio prende a schiaffi chiunque incontri"

Lazio, Orsi: "I biancocelesti hanno solo due ostacoli. Su Strakosha..."

Torna alla home page