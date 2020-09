Serie A, Condò: "Sarà una Lazio simile al pre lockdown. Sul mercato..."

AGGIORNAMENTO ORE 13.05 - Paolo Condò è tornato sulla Lazio, parlando del doppio impegno campionato - Champions League: "Per me la Lazio sarà più simile a quelle pre lockdown. Ci sarà la differenza della Champions League in cui non può esistere gerarchia tra titolari e riserve. Dal punto di vista numerico deve aumentare la rosa della Lazio".

A Sky Sport 24 Paolo Condò ha dato la sua griglia di partenza per il campionato, a pochi istanti dalla pubblicazione del calendario. Lazio inserita in seconda fila: "Ci sono tre club, la Juventus, l'Inter e poi, siccome ho un sacro rispetto dei risultati, credo che l'Atalanta possa pensare di vincere lo Scudetto. Lazio, Milan, Roma e Napoli sono immediatamente alle loro spalle. La Lazio avrà anche la Champions League ed è questo il motivo per cui non l'ho inserita in prima linea".

CALCIOMERCATO LAZIO, INZAGHI VUOLE IZZO

LAZIO, I RINNOVI DI LUIZ FELIPE E ACERBI

