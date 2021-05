Serie A, da Allegri a Spalletti passando per Conte: la girandola degli allenatori non si ferma

Si era detto che sarebbe stata un'estate di fuoco per gli allenatori e così è stato. Le attese sono state rispettate e la girandola degli allenatori, iniziata qualche giorno fa, sembra non volersi più fermare. Dagli addii previsti come quelli di Gattuso, Fonseca e Iachini a quelli inaspettati e che hanno completamente cambiato le carte in tavola come quello di Conte. Parecchie squadre sono alla ricerca di una guida tecnica. Il tempo stringe e gli allenatori liberi sono sempre meno. Inzaghi-Lazio, Mourinho-Roma, Pioli-Milan e Gattuso-Fiorentina: sono queste le coppie allenatore-squadra praticamente sicure per la prossima stagione. Adesso bisognerà completare il quadro con gli altri tecnici.

NAPOLI - In casa Napoli, il favorito numero uno resta Spalletti che sarebbe già pronto a firmare un biennale. De Laurentiis ha detto chiaramente: "Nessuno contatto con Conceicao. Prenderemo un allenatore italiano". Molto più in salita le strade che portano a Sarri e Allegri.

ALLEGRI - È Max il vero protagonista sul mercato. Il tecnico livornese è pronto a rimettersi in gioco e tutti gli occhi delle big europee sono su di lui. La Juventus sembra in vantaggio e lo rivorrebbe indietro per il dopo Pirlo. Occhio però all'Inter pronta a giocarsi l'all-in su Allegri dopo l'addio di Conte. Nella corsa c'è anche il Real Madrid che ha salutato Zidane ed è alla ricerca di un nuovo mister.

CONTE - Attenzione anche al futuro di Antonio Conte che ormai ci ha abituato ai colpi di scena. Dopo lo Scudetto e l'addio inaspettato all'Inter, il tecnico pugliese potrebbe tornare subito su una panchina. Le prime voci di mercato lo accostano al Tottenham e al Real Madrid.

JUVENTUS - Allegri o Zidane. Sarebbero queste le due scelte di Agnelli per la prossima stagione. Oltre all'allenatore, la dirigenza bianconera dovrà sciogliere anche il nodo Ronaldo, non ancora certo della sua permanenza a Torino. Pirlo attende e spera in una rinconferma che al momento sembra impossibile.

TORINO - È Ivan Juric il preferito di Urbano Cairo. L'allenatore croato ha lasciato il Verona dopo uno splendido percorso in panchina e adesso è alla ricerca di una nuova sfida. Il club granata è vicinissimo all'accordo.

ITALIANO - Dopo una super stagione con lo Spezia, Italiano è uno dei nomi più caldi per l'estate. Il club ligure vorrebbe tenerlo ma non sarà facile vista la corte di diversi club di Serie A. Su tutti l'Hellas Verona e il Sassuolo. I neroverdi hanno sfondato il terreno anche per Giampaolo che piace molto anche alla Sampdoria per il dopo Ranieri.