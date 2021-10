Serie A, Dal Pino duro: "Parole di Sarri? Non ci piace la maleducazione"

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 - Il numero uno della Lega di Serie A ha anche risposto alle parole del tecnico della Lazio Maurizio Sarri e alle sue dichiarazioni del post gara di ieri sull'impossibilità di giocare così tante gare a pochi giorni di distanza l'una dall'altra: "Sarri ha detto guerra alla Lega, ma non penso abbia detto queste cose quando in Premier giocava con meno di 60 ore di distanza, e qui ne aveva 61. Noi siamo abituati alle pressioni, non ci piace la maleducazione”.

Non è stato certamente idilliaco l'esordio di Dazn in questa prima parte di campionato. La piattaforma streaming, che trasmette tutte le gare di Serie A, ha infatti causato tantissimi disservizi agli utenti che quasi in ogni turno hanno avuto problemi nel vedere i match. Sul tema è intervenuto anche il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino a margine della presentazione del Centro Var a Lissone: “Su Dazn siamo intransigenti: devono essere trasmesse le partite senza problematiche e basta. Devono adeguarsi".

CENTRO VAR - "In questo centro non ci saranno solo Var e produzione, giovedì faremo qui la prima assemblea. Credo sia un grandissimo lavoro messo in piedi seguendo una visione di lungo periodo che ci mette più avanti rispetto alle altre leghe europee. Una Var Room così in Europa non ce l’ha nessuno e nessuno degli altri campionati ha un centro di produzione integrato come il nostro. Credo sia giusto celebrare questo primo tassello di un progetto che spero si trasformi di qualcosa di concreto e operativo per le nostre squadre che hanno bisogno di avere una visione di sistema forte".

STADI - "Stadi al 100% della capienza? Me lo auspico. Il Cts ha dato il via per il 75%, ma per noi esiste solo il 100%. Se si tratta di un breve periodo d’accordo, ma nel resto d’Europa tutti hanno gli stadi al 100%. Non so per quanto tempo le nostre squadre debbano ancora soffrire la differenza di trattamento rispetto alle altre in Europa".

È Lazio horror show: il Bologna fa quello che vuole, biancocelesti annichiliti

Lazio, venticinque anni senza Silvio Piola: "Il più grande marcatore della Serie A" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE