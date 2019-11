Serie A, De Siervo: "Virtual coach un aiuto, non sostituisce gli allenatori"

Nel girone di ritorno tutte le panchine avranno a disposizione un tablet con installato il "Football virtual coach", che fornirà analisi in tempo reale agli allenatori. A Radio Kiss Kiss, l'amministratore delegato della Serie A De Siervo ha parlato della nuova tecnologia: "Virtual Coach? Consente di fornire agli analisti tutti i dati dei giocatori in campo. Il sistema, con la sua intelligenza artificiale, lavora per fornire una serie di suggerimenti o di alert. Possono essere tarate le informazioni sensibili. Non è una tecnologia che si sostituisce agli allenatori, visto che abbiamo i migliori, si tratta solo di un aiuto per il nostro campionato".

LAZIO, INTERVISTA A BORGHI

LAZIO, FATTORE OLIMPICO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE