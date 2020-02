Serie A, doppio lunch match: dal 2021 si gioca alle 12:30 anche di sabato

Cambiamenti in vista per la Serie A, che si adeguerà sempre di più al mercato tenendo conto degli interessi economici incombenti. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui il nuovo presidente di Lega, Paolo Dal Pino, starebbe studiando l'innovazione prevista. Di cosa si tratta? Del lunch match, che potrebbe ora andare in scena anche di sabato. Oltre all'attuale sfida della domenica alle ore 12:30, la Serie A prepara il terreno anche per quella del giorno precedente. Nel prossimo bando dei diritti tv (2021 - 2024), la Lega aggiungerà una finestra per una gara prevista il sabato alle 12:30 o alle 13:30 (stile Premier). Paolo Dal Pino aveva già confermato questa possibile situazione: "Quello degli orari delle partite è uno dei temi sollevati. Dobbiamo pensare a chi guarda il calcio italiano all'estero, serve maggiore flessibilità". Sarà dunque possibile, forse, mangiare calcio anche durante il pranzo del sabato".

