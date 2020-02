FORMELLO - Lazio, tocca a Bastos. Ok il Mago, dubbio Lulic-Jony

FORMELLO - Formazione decisa, fatta eccezione dell’esterno sinistro. Patric out, ha saltato anche la rifinitura a causa di un attacco influenzale. Stesso discorso per Luiz Felipe (affaticato). In difesa, sul centrodestra, ci sarà Bastos a chiudere la linea con Acerbi e Radu. Luis Alberto è recuperato e giocherà dall’inizio, il dubbio è sulla fascia mancina dove Inzaghi ha alternato i tre calciatori a disposizione: Lulic, Jony e Lukaku. Il bosniaco non è al meglio, ma alla fine dovrebbe spuntarla: è in leggero vantaggio sullo spagnolo.

CIRO+FELIPE. A destra toccherà a Lazzari, in mezzo Milinkovic e Leiva con il Mago. Davanti la coppia Caicedo-Immobile. Correa, alle prese con i problemi al polpaccio, salterà la Spal e il recupero di mercoledì prossimo con il Verona. Ci si prova per la trasferta di Parma, tempi stretti e forse rischiosi. L’obiettivo è riavere il Tucu per la sfida con l’Inter (16 febbraio). Recuperato per la panchina Adekanye, fuori nell’ultima settimana per fastidi muscolari.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Silva, Vavro, Marusic, Parolo, Minala, D. Anderson, A.Anderson, Lukaku, Jony, Adekanye. All.: Inzaghi.

Pubblicato l'1/02 alle 17:30