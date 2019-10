Serie A, ecco la top 11 di DAZN: c'è un giocatore della Lazio - FOTO

La Lazio è reduce da una rimonta con i brividi, ai danni dell'Atalanta. A trascinare la squadra, è stato soprattutto Ciro Immobile. Il bomber partenopeo, che mai si è risparmiato sul rettangolo verde, ha letteralmente preso in mano la situazione: due rigori guadagnati e segnati, un assist per il momentaneo 2 a 3 di Correa. Proprio per questo motivo, il numero 17 della Lazio è stato votato per entrare nella classifica settimanale della top 11 di Dazn. In campo schierato un 4-3-3. Meret in porta, Di Lorenzo, Mancini, Manolas e Alex Sandro a guidare la difesa. Il terzetto di centrocampo è costituito da Nainggolan, Pjanic e Kucka. Davanti Lukaku, Immobile e Cornelius. Insomma, c'è anche un po' di Lazio tra i migliori di questa giornata di Serie A.

