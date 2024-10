Serie A, giudice sportivo: due ammoniti in casa Lazio

La settima giornata si è conclusa e il giudice sportivo, come di consueto, ha reso note le sue decisioni attraverso un comunicata diramato tramite i canali ufficiali della Lega. A proposito della Lazio, che domenica ha ospitato l'Empoli all'Olimpico, sono state confermate due ammonizioni. Giallo per Castellanos, è il suo secondo cartellino, "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" e per Rovella, ora a quota tre, "per comportamento non regolamentare in campo".

Infine, si legge nel referto, squalifica per una giornata effettiva di gara per l'operatore sanitario dell'Empoli, Patti Claudio, "per avere al 38’ del secondo tempo, rivolto un'espressione irriguardosa nei confronti dei calciatori della squadra avversaria".

