Serie A, giudice sportivo: due giornate a Fonseca, ammenda alla Roma

Il giudice sportivo ha pubblicato sul sito della Lega Serie A le decisioni prese riguardo la settima giornata di campionato. Verdetto atteso in particolar modo dopo il far west che si è scatenato dalla panchina della Roma post pareggio contro il Cagliari.

FONSECA - L'allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha beccato due giornate con la seguente motivazione: "Doppia ammonizione per proteste nei confronti del direttore di gara (squalifica di una giornata: sanzione da applicarsi automaticamente alla stregua della prescrizione obbligatoria, e direttamente vincolante anche per le competizioni nazionali, dell’art. 62 punto 3, letto in combinato disposto con l’art. 71 punto 1, del Codice Disciplinare FIFA in vigore dal 15 luglio 2019, e comunque in quanto principio generale a cui il Giudice deve attenersi ai sensi dell’art. 3, comma 4, CGS e delle sopra menzionate norme FIFA, quindi doverosamente prescindendo dalle previsioni dell’art. 9 CGS, già in vigore) e per essersi, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, avvicinato all'Arbitro con fare minaccioso e aggressivo urlando diverse volte una frase irrispettosa".

ROMA - Sanzione di 15 mila euro alla Roma "per responsabilità oggettiva, per aver consentito l'ingresso nel recinto di giuoco di un preparatore atletico che non risulta, allo stato, essere tesserato, il quale applaudiva ironicamente in maniera continuativa il direttore di gara, a cui si era avvicinato con atteggiamento aggressivo".

LA LAZIO - Una giornata di squalifica per Lucas Leiva, espulso a Bologna: salterà l'Atalanta. Quanto alle ammonizioni, seconda sanzione per Luiz Felipe, prima per Lulic.

LE ALTRE - Le altre sanzioni pecuniarie: 10 mila euro alla Juventus per l'utilizzo del laser da parte dei suoi tifosi, 10 mila euro all'Atalanta per cori discriminatori dei suoi tifosi a Dalbert nella sfida contro la Fiorentina (supplemento di indagine). Tra gli allenatori una giornata di stop anche per Igor Tudor dell'Udinese. Rimarranno inoltre fermi un turno Saponara (Genoa), Strefezza (Spal), Biraschi (Genoa), Calabria (Milan), Castillejo (Milan), Medel (Bologna), Romero (Genoa).

