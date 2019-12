Serie A, Giudice Sportivo: Leiva entra in diffida, Rog salta la Lazio

Lazio - Juventus ha portato con sé tre gol, tre punti e quattro ammonizioni. Una di queste è pesante, pericolosa. Con il giallo rimediato lo scorso sabato all'Olimpico, infatti, Lucas Leiva entra in diffida. Si va ad aggiungere a Lulic, Acerbi e Parolo. Tutti e quattro rischiano un posto in Supercoppa il prossimo 22 dicembre. Tra loro e la finale c'è solo Cagliari - Lazio, partita tosta e complicata in cui sarà difficile tirare indietro la gamba. Inzaghi conterà sulla loro esperienza per evitare patatrac. Ammoniti anche Luis Alberto (terza sanzione), Lazzari e Caicedo (seconda ammonizione per entrambi). Nella Juventus pesa il giallo di Pjanic che, diffidato, salterà l'Udinese (ma rientrerà per la Supercoppa, così come Cuadrado, espulso all'Olimpico). L'unico juventino che rischia di non partire per Riad è Bentancur, ancora diffidato. Rog del Cagliari, diffidato, è stato ammonito contro il Sassuolo e salterà la Lazio (così come Olsen, che ha ancora 2 giornate da scontare) Gli altri squalificati sono: Pandev (Genoa, 2 giornate), Maksimovic (Napoli, 2 giornate), Agudelo (Genoa), Dawidowicz (Verona), Cistana (Brescia), Kurtic (Spal), Lucioni e Petriccioni (Lecce), Mancini (Roma).

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO - CREMONESE: DATA E ORARIO DEL MATCH

TORNA ALLA HOMEPAGE