Serie A, Giudice Sportivo: prima sanzione per Adekanye, tutti salvi per il derby

Acerbi, Radu (e Cataldi, però out per infortunio, ndr). Erano questi i due diffidati di casa Lazio: entrambi a rischio per il derby contro la Roma, entrambi salvi. Anche perché sia Stefan che il Leone sono stati sostituiti da Inzaghi contro la Sampdoria, onde evitare sciocchezze e danni inutili. L'unica sanzione, come emerge dal comunicato emanato dal Giudice Sportivo, è anche la prima per Bobby Adekanye. Per il resto tutto ok, anche in casa romanista. Pellegrini ha evitato il giallo a Marassi con il Genoa, e sia Florenzi che Kolarov rientreranno dalla squalifica in tempo per la stracittadina. Discorso identico anche per capitan Senad Lulic, l'incubo che ritorna. Per quanto riguarda le altre decisioni del giudice, da segnalare la squalifica di due turni - con ammenda di 10.000 euro - a Balotelli, che ha visto aggravarsi la sanzione del campo (è stato ammonito ed era diffidato, ndr) dopo gli insulti rivolti all'arbitro Giua.

NAPOLI - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO, LE PAROLE DI DIACONALE SULLA MULTA AI TIFOSI

TORNA ALLA HOMEPAGE