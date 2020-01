Serie A, gli autori del primo gol dell’anno: nel 2015 un laziale aprì le danze

Il match in programma domani tra Brescia e Lazio aprirà la diciottesima giornata di Serie A. A qualche ora dalla ripresa del campionato dopo le festività di Natale, Sky Sport ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il nome dei giocatori che, nel periodo più recente, hanno siglato il primo gol dell’anno. Nel 2010, per esempio, è stato Mario Balotelli che, all’epoca non ancora ventenne dell’Inter, fu decisivo nella trasferta di Verona. L’anno dopo toccò a Giovinco che, con la maglia del Parma, andò in rete per due volte contro la Juventus. Nel 2012 fu Mattia Destro il primo a trovare la strada del gol, mentre il 2013 si aprì con una marcatura di Sau. Gonzalo Rodriguez inaugurò il 2014, mentre l’anno seguente fu un giocatore della Lazio a fare proprio questo particolare primato: nel match contro la Sampdoria del 5 gennaio, Marco Parolo mise la propria firma sul tabellino. Gli anni seguenti sono scanditi dai gol, rispettivamente, di Soriano, Maccarone, Radovanovic e Zaniolo. Chi segnerà la prima rete del 2020?

