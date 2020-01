Serie A: goleada della Sampdoria, vincono Torino e Fiorentina

Si sono concluse da qualche minuto le tre partite di Serie A in programma questo pomeriggio alle 15. La Fiorentina, impegnata al Franchi, contro la Spal, è riuscita ad ottenere i tre punti grazie al gol di Pezzella, arriva all’82’. Vince di misura anche il Torino nel match casalingo contro il Bologna. A decidere le sorti della gara, la rete di Alex Berenguer, ad undici minuti dal fischio d’inizio della partita. Infine, una Sampdoria in versione ‘schiacciasassi’ si fa beffe del Brescia, reduce dalla sconfitta contro la Lazio della scorsa settimana. I blucerchiati, che nel prossimo turno di campionato affronteranno proprio l’armata di Inzaghi, si sono imposti sugli avversari per 5-1: i gol sono arrivati dai piedi di Linetty, Jankto, Caprari e Quagliarella, per due volte.

