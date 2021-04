Serie A, i club chiedono garanzie a Dazn dopo i fatti accaduti ieri

Non si è parlato di altro nella giornata di ieri se non di quanto accaduto con Dazn. Nessuno infatti ha potuto vedere i match tra Inter e Cagliari (12:30) e tra Verona e Lazio (15:00) tramite l'App della piattaforma che per tutte queste ore è stata fuori uso. L'azienda ha spigato che il problema nasceva da un "partner esterno". Quanto accaduto però non è piaciuto ai club di Serie A preoccupati per il futuro visto che dalla prossima stagione tutte le gare verrano trasmesse appunto da Dazn. Per questo le società, tramite la Lega calcio, hannoo espresso tutta la preoccupazione per il caso e chiesto delle garanzie come riportato da Repubblica.it: "Circa gli accorgimenti tecnici da voi implementati per scongiurare che simili episodi si verifichino in futuro".

Lazio, Mirko Fersini e il ricordo della società: "Il tuo sorriso è la nostra vittoria"

Euro 2021 in Italia, Locatelli: "Decidere spetta al governo. E sui vaccini..."

TORNA ALLA HOME PAGE