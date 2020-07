Serie A, i club si schierano: prende quota l'ipotesi di ripartire il 19 settembre

Si va verso lo slittamento di una settimana dell'inizio del campionato. La prossima Serie A dovrebbe partire il 19 settembre, e non il 12. Questa appare al momento l'ipotesi più probabile, nonostante non sia stata presa ancora nessuna decisione ufficiale. Dopo l'assemblea di ieri pomeriggio, le società sono state chiamate singolarmente per esprimere la propria preferenza. E i voti racconti dal 19, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono in maggioranza rispetto a quelli del 12, che tuttavia non sono pochi. C'è anche chi vorrebbe ritardare fino al 26 o addirittura a ottobre, ma a quel punto non ci sarebbero le date per giocare tutte le 38 giornate. Possibile che lunedì sia organizzata una call con i club, per poi portare le date di inizio e fine del torneo al Consiglio Federale di martedì per la ratifica definitiva. A proposito della conclusione del torneo, sembra che non verrà accolta la richiesta della Figc di fissare l'ultima giornata il 16 maggio 2021, anziché il 23. Gravina sperava in questo modo di poter dare qualche giorno in più a Mancini per preparare l'Europeo.

LE PAUSE - Fondamentale il week-end in arrivo per studiare gli incastri del calendario. L'Head of Competitions di via Rossellini, Butti, girerà alle società una serie di ipotesi, con lo scopo di accorciare la pausa di dicembre e partire con una settimana di ritardo. Possibile che si ritorni in campo il 2-3 gennaio. L'altra ipotesi era di giocare il 27 e il 30 dicembre, ma non ha raccolto consensi. Lo stop per le festività natalizie non sarà più di due settimane, bensì di 9-10 giorni, con buona pace di chi ha in rosa tanti sudamericani. D'altronde, la prossima stagione sarà una sorta di "coperta corta": impossibile soddisfare le esigenze di tutti.

