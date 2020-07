Calciomercato Lazio, non solo Mayoral e Silva: torna alla ribalta anche Muriqi

Per mesi è stato un tormentone accostato alla Lazio e sembra che Vedat Muriqi ora sia tornato alla ribalta nell’interesse della Lazio. Il suo profilo ormai è noto: un gigante di 1,94 cm, 17 gol e 7 assist tra campionato e Coppa turca in questa stagione con il Fenerbahce. Come riporta la consueta rassegna stampa d Radiosei il suo nome può tornare in voga per l’attacco e torna ad inserirsi in quella lunga lista di profili che la società sta studiando: Mayoral e Silva.

